РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 апр. Жителям микрорайона Брусчатый поселок подмосковного Красногорска рекомендовали кипятить воду из-под крана в период с 16 по 28 апреля, сообщается на официальном сайте управляющей компании «ДЭЗ».

Согласно телефонограмме № 189 АО «Водоканал», с 16 по 28 апреля вода будет подаваться с остаточным запахом хлора в связи с промывкой и хлорированием резервуаров на ВЗУ №4.

Жителям микрорайона Брусчатый поселок рекомендуют кипятить воду.