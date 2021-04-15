РИАМО - 15 апр. Дни исторического и культурного наследия пройдут в столице с 18 апреля по 31 мая, мероприятия запланированы в очном и онлайн-формате, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

В рамках проекта все желающие смогут побывать на экскурсиях в уникальных и исторических местах столицы. О городских достопримечательностях расскажут опытные экскурсоводы и москововеды. Всего организаторы подготовили более 200 экскурсий.

«Дни исторического и культурного наследия — ежегодная познавательная акция, посвященная памятникам архитектуры Москвы. В экскурсионную программу этого года включено около 90 объектов, в том числе те, что были отреставрированы недавно», - сказала заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Гости экскурсий смогут увидеть недавно отреставрированный Дом Наркомфина и Северный речной вокзал, а также посетить особняк Морозова в Подсосенском переулке, особняк Шехтеля на Большой Садовой улице и другие старинные здания. Чтобы побывать на экскурсии, нужно зарегистрироваться на сайте «Узнай Москву» в разделе «Дни наследия».

Кроме того, 18 апреля, в Международный день охраны памятников и достопримечательных мест, пройдет онлайн-марафон, он будет доступен по ссылке с 11:00.

«В программу марафона войдут прямые включения с экскурсий и объектов реставрации. Одной из локаций станет гостиница «Пекин», с высоты которой зрители полюбуются видами города и узнают о реставрации скульптур, которая завершилась в 2020 году. В этот день поговорим и о реставрационных технологиях, посмотрим мастер-класс, как реставрируется старинная книга», — отметил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.