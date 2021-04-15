РИАМО - 15 апр. Цифровой туристический сервис Russpass представил маршрут для увелекательных путешествий по Республике Бурятия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Данный регион будет интересен тем, кто любит дикую природу, активный отдых и хочет увидеть разнообразие культур страны, в частности, Восточной Сибири. Пользователям уже доступно 10 природных, исторических и культурных объектов.

В частности, на Russpass появилась информация об Иволгинском дацане, где находится тело религиозного деятеля Пандито Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова.

Кроме того, пользователи узнают о Баргузинской долине, откуда можно начать путешествие к озеру Байкал, нацпарке «Тункинский», где живут красные волки и снежные барсы.

С помощью сервиса Russpass туристы могут спланировать маршрут путешествия по России, а также купить билеты и забронировать номер в отеле.