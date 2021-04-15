РИАМО - 15 апр. Специалисты отреставрировали четыре скульптуры богини здоровья с фасада здания бывшей аптеки Феррейна на Никольской улице, в ближайшее время их планируют вернуть на место, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Здание бывшей аптеки Феррейна выполнено в стиле неоренессанс. Когда-то аптека была крупнейшей в Европе и самой знаменитой в столице. Сегодня здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

«Реставрация скульптур длилась полгода. <...> За 120-летнюю историю здания их ни разу не реставрировали. В руки специалистов фигуры попали уже в аварийном состоянии. Сейчас восстановленные статуи находятся в мастерской. Мы предполагаем, что их вернут на фасад в ближайшее время», – сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

В ходе реставрации специалисты очистили скульптуры от грязи, восстановили некоторые элементы, например, головы змей и чаши. Кроме того, они укрепили каркас и покрыли поверхность защитными составами.