РИАМО - 15 апр. Специалисты отреставрировали четыре скульптуры богини здоровья с фасада здания бывшей аптеки Феррейна на Никольской улице, в ближайшее время их планируют вернуть на место, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Здание бывшей аптеки Феррейна выполнено в стиле неоренессанс. Когда-то аптека была крупнейшей в Европе и самой знаменитой в столице. Сегодня здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.
В ходе реставрации специалисты очистили скульптуры от грязи, восстановили некоторые элементы, например, головы змей и чаши. Кроме того, они укрепили каркас и покрыли поверхность защитными составами.
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