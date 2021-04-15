РИАМО (БАЛАШИХА)- 15 апр. Пункт для вакцинации населения от коронавируса открыли в поликлинике №4 в микрорайоне Гагарина подмосковной Балашихи, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Вакцинация от коронавируса стала еще доступнее для жителей микрорайона Гагарина. Новый стационарный прививочный пункт открылся в поликлинике № 4. Перед его посещением необходимо записаться на прием у своего врача-терапевта, на портале госуслуг или по телефону 122.

Этим же способом можно заявить о своем желании привиться от Covid-19 в других стационарных пунктах вакцинации. Они по-прежнему работают в поликлиниках городского округа №№ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14 и врачебном пункте поликлиники №13.

Еще проще попасть на прием в мобильные прививочные кабинеты. Они ждут пациентов без предварительной записи в гипермаркете «Глобус», торговых центрах «Светофор», «Новоизмайловский», «Эдельвейс», «Стройпарк», «Никольский» и «Идея», центральном офисе МФЦ на улице Советской. Пропуском в них станут паспорт, полис ОМС и СНИЛС.