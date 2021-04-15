РИАМО - 15 апр. На участке Волоколамского шоссе​ от МКАД до реки Сходни завершили работы по реконструкции и строительству трех подземных пешеходных передов, их планируют открыть во втором квартале 2021 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сейчас идут пусконаладочные работы на лифтовом оборудовании и системах видеонаблюдения.

«В течение второго квартала пешеходные переходы планируется ввести в эксплуатацию и открыть для пешеходов», – сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новый подземный пешеходный переход появился рядом с домом 128 на Волоколамском шоссе. В двух других, которые находятся около домов 112 и 116, сделали шире и длиннее тоннели, а также установили дополнительные пандусные сходы.

В ходе реконструкции участка Волоколамского шоссе от МКАД до реки Сходни построят 3,7 км дорог.

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