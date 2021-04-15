РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 апр. Сотрудники полиции задержали уроженку ближнего зарубежья по подозрению в краже 1 млн рублей из дома в микрорайоне Салтыковка подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по микрорайону Салтыковка МУ МВД России «Балашихинское» обратился местный житель. Он рассказал, что из его дома, расположенного на улице Лесные Поляны, похищены денежные средства. Общий материальный ущерб составил более 1 млн рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении противоправного деяния задержана 47-летняя уроженка ближнего зарубежья. Установлено, что она работала у заявителя домработницей и с декабря прошлого года совершала кражу денег из сейфа, находившегося в мебельном гарнитуре», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Злоумышленница пояснила, что похищала деньги для погашения долгов за съемное жилье.

По данному факту Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.