РИАМО - 15 апр. Московские предприниматели получили кредиты на сумму более 5,8 млрд рублей благодаря поручительствам городского гарантийного фонда, выданным за первые три месяца 2021 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы за первый квартал этого года выдал поручительства на сумму 2,4 млрд рублей. Это позволило столичным предпринимателям получить у кредиторов свыше 5,8 млрд рублей», - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, две трети поручительств выдаются для кредитования на пополнение оборотных средств.

«В отраслевом разрезе 61% поручительств выдан торговым компаниям, 21% — производственным и инновационным, 4% — компаниям в сфере транспорта и связи, 3% — строительным, 1% — медицинским, оставшиеся 5% — другим», — добавил Фурсин.

Подать заявку для получения поручительства можно на сайте Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, а также в центрах услуг для бизнеса. Кроме того, предприниматели могут обратиться в один из 70 банков, которые являются партнерами фонда.