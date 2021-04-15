РИАМО - 15 апр. С приходом весны кенийский жираф Липа из Московского зоопарка возобновила прогулки в уличном вольере, сообщает пресс-служба зоосада.

«В первый свой выход на улицу Липа выбежала из павильона и долго носилась галопом по поляне», – говорится в сообщении.

Как отметили в зоопарке, бегающий жираф представляет собой удивительное зрелище. Кажется, будто животное движется как в замедленной съемке, но при этом скорость его бега может достигать 60 км/ч.

Липа живет в Московском зоопарке не так давно. Сейчас она наслаждается весенним солнцем и компанией зебры Дэборы.