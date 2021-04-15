РИАМО - 15 апр. К Международному дню культуры, который отмечают в четверг, на портале «Музейная Москва онлайн» появились новые виртуальные экскурсии по музеям, сообщается на официальном сайте мэра города.

На сайте появились новые онлайн-экспозиции Государственного музея В.В. Маяковского, Дома Гоголя, Дарвиновского музея, коллекции портретов Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени.

В течение месяца на портал добавили свыше 30 выставок и более 1 тыс. оцифрованных экспонатов. В настоящее время пользователям доступно более 620 виртуальных выставок.

Дом Гоголя предоставил иллюстрации к повести «Нос», Государственный Дарвиновский музей поделился иллюстрациями художника-анималиста Вадима Горбатова. Кроме того, на выставке «Портрет в перспективе» пользователи портала увидят работы художников XVIII–XIX веков.

Выходные в Москве 16–18 апреля: концерт «Мумий Тролля» и космическая выставка>>