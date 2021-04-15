РИАМО - 15 апр. Количество москвичей, получивших первый компонент прививки от Covid-19 превысило 1 млн человек, при этом полностью привились более 820 тыс. горожан, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москва полностью обеспечена запасами вакцины. В ежедневном режиме работает 100 стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках, а также несколько выездных точек в крупных торговых центрах. На этой неделе начали вакцинацию на дому для маломобильных граждан – клиентов городских социальных служб, которым сложно прийти в поликлинику», – написал Собянин в своем личном блоге.

Москвичей первыми стали прививать от коронавируса. Столичный градоначальник отметил, что тогда у жителей было много сомнений. Однако сейчас оснований для беспокойства нет, так как среди привитых почти никто не заболел.

Градоначальник также призвал горожан не откладывать вакцинацию, так как впереди лето и сезон отпусков.

Ранее прививку от коронавируса сделал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. После этого он отметил, что в городе прививают быстро и удобно.

Сделать прививку от Covid-19 можно в поликлиниках столицы, а также в выездных пунктах вакцинации. Кроме того, в мегаполисе организовали вакцинацию маломобильных жителей на дому. Для этого было сформировано 66 бригад.