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Шпаргалки

«Животных не кормить!» – а что такого?

Чем и почему нельзя кормить животных и птиц в зоопарках, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО,   Александр Манзюк
1

Опасный хлеб

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

За последние десять лет в России значительно выросла дисциплина посетителей зоопарков, однако проблема неконтролируемого кормления животных по-прежнему актуальна, считает Сергей Попов – бывший директор по зоологической работе Московского зоопарка. Ему неоднократно приходилось становиться свидетелем того, как необдуманная человеческая щедрость губительно бьет по здоровью животных.

«Самое страшное для копытных – это мучные продукты. Козлы, бараны и другие животные часто выпрашивают еду, очень охотно ее едят, а в результате получают «завал» желудка и достаточно часто от этого погибают», – поясняет Сергей Попов.

Когда люди кормят хлебом птиц, это негативно отражается не только на самих пернатых, но и на водоемах: то, что не съедают утки и рыбы, начинает гнить и портит качество прудов. Обычно в зоопарках разрешено давать птицам специальный корм, который там же и продают. Вот он не вредит их здоровью.

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2

Смертельные фрукты

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Фрукты – здоровая и полезная еда для человека, однако для некоторых животных она может быть крайне опасной. Так, например, из-за персика, который бросил в вольер посетитель, несколько лет назад в Московском зоопарке погиб молодой самец шакала.

«Казалось бы, чего плохого может быть во фрукте? Но шакал съел его вместе с косточкой и погиб от этого», – поясняет Попов.

К слову, шакала звали Бир. Он жил вместе с подругой Ики и был не совсем простым животным.

«Бир и Ики участвовали в программе по созданию новой уникальной породы собак-ищеек, обладающих уникальным чутьем. Сейчас эти животные, внуки и правнуки наших шакалов, обеспечивают авиационную безопасность пассажиров, выискивают в багаже запрещенные и опасные вещества», – рассказывают в пресс-службе Московского зоопарка.

После гибели друга самка долгое время пребывала в депрессии, из которой сотрудники зоопарка выводили ее с помощью специальных мероприятий.

3

Вредные сладости

© РИАМО,   Александр Манзюк

Шоколад, карамельки, зефир, пастила – чем только не пытаются угостить посетители обезьянок. Те охотно принимают угощения и часто едят их вместе с обертками.

«Сладости пагубно сказываются на здоровье зубов обезьян и негативно влияют на их пищеварение. От конфет животные умирают редко, но зато часто страдают расстройствами кишечника», – поясняет Сергей Попов.

А вот сладости, съеденные вместе с фантиками, приводят к тяжелым последствиям. Кстати, причиной гибели африканских страусов не раз становились жвачка и сладкая вата. В пресс-службе Московского зоопарка предупреждают, что этим птицам вообще нельзя ничего давать: страусы могут съесть все, что попадет к ним в вольер.

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4

Последствия переедания

© РИА Новости

Неконтролируемое кормление может по-разному отразиться на здоровье животных. Например, симпатичные пушистые еноты обожают внимание и охотно берут угощения. Однако переедание губительно влияет на их обмен веществ. В итоге они набирают вес, теряют шерсть и становятся неповоротливыми.

5

Агрессия

© РИАМО,   Александр Манзюк

Журавли редко берут угощения. Попытки их покормить весной могут привести к травмам как самого посетителя, так и птицы. Как добавляют в пресс-службе Московского зоопарка, весной журавли, особенно если у них есть потомство, становятся очень агрессивными: они защищают свою территорию, яйца и птенцов.

«К тому же, когда люди протягивают им руки с кормом, журавли яростно бросаются на них и часто разбивают себе клювы о решетку», – отмечают сотрудники Московского зоопарка.

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6

Чем кормят в зоопарках

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Сергей Попов отмечает, что на сегодняшний день существует около 400 рационов кормления животных Московского зоопарка. Причем на каждый вид полагается отдельное меню, которое меняется в зависимости от времени года. Особенное кормление предусмотрено для беременных самок и их детенышей.

«За рубежом более жестко следят за соблюдением правил. Если посетитель начинает кормить животных там, где нельзя, а нельзя практически везде, его сразу выводят из зоопарка. А еще там сами люди подходят ко всему более осознанно – одни посетители останавливают других», – добавляет Сергей Попов.

К счастью, в России общественная сознательность тоже растет. Главное, не забывать, что человеческие лакомства созданы не для животных.

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