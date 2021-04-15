«Животных не кормить!» – а что такого?

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За последние десять лет в России значительно выросла дисциплина посетителей зоопарков, однако проблема неконтролируемого кормления животных по-прежнему актуальна, считает Сергей Попов – бывший директор по зоологической работе Московского зоопарка. Ему неоднократно приходилось становиться свидетелем того, как необдуманная человеческая щедрость губительно бьет по здоровью животных.

«Самое страшное для копытных – это мучные продукты. Козлы, бараны и другие животные часто выпрашивают еду, очень охотно ее едят, а в результате получают «завал» желудка и достаточно часто от этого погибают», – поясняет Сергей Попов.

Когда люди кормят хлебом птиц, это негативно отражается не только на самих пернатых, но и на водоемах: то, что не съедают утки и рыбы, начинает гнить и портит качество прудов. Обычно в зоопарках разрешено давать птицам специальный корм, который там же и продают. Вот он не вредит их здоровью.

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