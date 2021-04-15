«Животных не кормить!» – а что такого?

Опасный хлеб
За последние десять лет в России значительно выросла дисциплина посетителей зоопарков, однако проблема неконтролируемого кормления животных по-прежнему актуальна, считает Сергей Попов – бывший директор по зоологической работе Московского зоопарка. Ему неоднократно приходилось становиться свидетелем того, как необдуманная человеческая щедрость губительно бьет по здоровью животных.
«Самое страшное для копытных – это мучные продукты. Козлы, бараны и другие животные часто выпрашивают еду, очень охотно ее едят, а в результате получают «завал» желудка и достаточно часто от этого погибают», – поясняет Сергей Попов.
Когда люди кормят хлебом птиц, это негативно отражается не только на самих пернатых, но и на водоемах: то, что не съедают утки и рыбы, начинает гнить и портит качество прудов. Обычно в зоопарках разрешено давать птицам специальный корм, который там же и продают. Вот он не вредит их здоровью.
Обнять кобру и увидеть амурского тигра: зачем ехать в зоопитомник Московского зоопарка>>
Смертельные фрукты
Фрукты – здоровая и полезная еда для человека, однако для некоторых животных она может быть крайне опасной. Так, например, из-за персика, который бросил в вольер посетитель, несколько лет назад в Московском зоопарке погиб молодой самец шакала.
«Казалось бы, чего плохого может быть во фрукте? Но шакал съел его вместе с косточкой и погиб от этого», – поясняет Попов.
К слову, шакала звали Бир. Он жил вместе с подругой Ики и был не совсем простым животным.
«Бир и Ики участвовали в программе по созданию новой уникальной породы собак-ищеек, обладающих уникальным чутьем. Сейчас эти животные, внуки и правнуки наших шакалов, обеспечивают авиационную безопасность пассажиров, выискивают в багаже запрещенные и опасные вещества», – рассказывают в пресс-службе Московского зоопарка.
После гибели друга самка долгое время пребывала в депрессии, из которой сотрудники зоопарка выводили ее с помощью специальных мероприятий.
Вредные сладости
Шоколад, карамельки, зефир, пастила – чем только не пытаются угостить посетители обезьянок. Те охотно принимают угощения и часто едят их вместе с обертками.
«Сладости пагубно сказываются на здоровье зубов обезьян и негативно влияют на их пищеварение. От конфет животные умирают редко, но зато часто страдают расстройствами кишечника», – поясняет Сергей Попов.
А вот сладости, съеденные вместе с фантиками, приводят к тяжелым последствиям. Кстати, причиной гибели африканских страусов не раз становились жвачка и сладкая вата. В пресс-службе Московского зоопарка предупреждают, что этим птицам вообще нельзя ничего давать: страусы могут съесть все, что попадет к ним в вольер.
«Закулисье» Московского зоопарка: как живут животные в зоопитомнике>>
Последствия переедания
Неконтролируемое кормление может по-разному отразиться на здоровье животных. Например, симпатичные пушистые еноты обожают внимание и охотно берут угощения. Однако переедание губительно влияет на их обмен веществ. В итоге они набирают вес, теряют шерсть и становятся неповоротливыми.
Агрессия
Журавли редко берут угощения. Попытки их покормить весной могут привести к травмам как самого посетителя, так и птицы. Как добавляют в пресс-службе Московского зоопарка, весной журавли, особенно если у них есть потомство, становятся очень агрессивными: они защищают свою территорию, яйца и птенцов.
«К тому же, когда люди протягивают им руки с кормом, журавли яростно бросаются на них и часто разбивают себе клювы о решетку», – отмечают сотрудники Московского зоопарка.
Что не так с законом об обращении с животными: мнение экспертов>>
Чем кормят в зоопарках
Сергей Попов отмечает, что на сегодняшний день существует около 400 рационов кормления животных Московского зоопарка. Причем на каждый вид полагается отдельное меню, которое меняется в зависимости от времени года. Особенное кормление предусмотрено для беременных самок и их детенышей.
«За рубежом более жестко следят за соблюдением правил. Если посетитель начинает кормить животных там, где нельзя, а нельзя практически везде, его сразу выводят из зоопарка. А еще там сами люди подходят ко всему более осознанно – одни посетители останавливают других», – добавляет Сергей Попов.
К счастью, в России общественная сознательность тоже растет. Главное, не забывать, что человеческие лакомства созданы не для животных.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии