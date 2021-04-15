РИАМО - 15 апр. Почти 40 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково задержаны три рейса и 12 отменены. В Домодедове три рейса задержано, один отменен. В Шереметьеве задержали три рейса, в отмененных числятся 14 рейсов.

В подмосковном аэропорту Жуковский изменений в графике рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпанией или организацией, обслуживающей аэропорт, непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В четверг Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за сложной ситуации с коронавирусом в этих странах. Ограничения действуют до 1 июня. В Ростуризме попросили россиян перенести даты поездок или выбрать для отдыха альтернативные направления.