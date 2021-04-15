РИАМО - 15 апр. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении журналистов студенческого журнала DOXA Владимира Метелкина, Наталии Тышкевич, Аллы Гутниковой и Армена Арамяна на срок до 14 июня, сообщает пресс-служба суда.

В частности, фигурантам запретили выходить за пределы жилого помещения с 00:00 до 23:59, общаться без письменного разрешения следователя с участниками уголовного дела, писать и получать письма, а также пользоваться любыми средствами связи и интернетом, кроме экстренных случаев.

По данным СМИ, журналистов DOXA обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в опасную для жизни деятельность.

Студенческое здание DOXA пишет о современном университете и проблемах социального и гуманитарного знания.