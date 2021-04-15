РИАМО - 15 апр. Проветривание помещений благотворно сказывается на здоровье человека, однако во избежание простуды на эту процедуру стоит выделять не более 15 минут. Об этом РИАМО сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Депздрава Андрей Тяжельников.

«Регулярное проветривание помещения уменьшает количество бактерий и вирусов в воздухе, пыли, способствует насыщению организма кислородом», - сказал Тяжельников.

По его словам, чтобы снизить риск простудиться, нужно открывать окна и форточки на 5-15 минут, покидая на это время помещение.

Ранее эксперты включили регулярное проветривание общественных помещений в список обязательных мер санитарной безопасности в условиях распространения коронавируса.