РИАМО - 15 апр. В столичных центрах госуслуг «Мои документы» расширили список тем, по которым специалисты предоставляют консультации по видеосвязи, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Теперь (на видеоконсультации - ред.) горожане могут уточнить информацию об услугах МВД и ФНС, представленных в офисах «Мои документы», - говорится в сообщении.

Специалисты центров госуслуг объяснят, как оформить паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт, а также встать на миграционный учет по месту жительства. Кроме того, обратившимся расскажут, как получить ИНН и водительское удостоверение.

20-минутные видеоконсультации проводят с 09:00 до 20:00. Записаться можно на портале mos.ru в разделе «Услуги».