РИАМО - 15 апр. Для поддержания иммунитета весной необходимо придерживаться сбалансированного питания и исключить жесткие диеты. Об этом РИАМО сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Депздрава Андрей Тяжельников.

«Очень важно употреблять продукты, содержащие витамины D, Е, С, группы В. Они содержатся в жирных сортах рыбы, курице, печени говядины, шпинате, орехах и злаках, крупах, яйцах, твороге, сливочном и растительных маслах, овощах и фруктах, ягодах», - сказал Тяжельников.

Он добавил, что весна – не время для изнурительных диет. Если хочется сбросить вес к лету, то необходимо ограничить потребление сдобной выпечки, сладких напитков и продуктов, содержащих большое количество сахара.

«Если вы испытываете быстрое утомление, депрессивное настроение, бессонницу, у вас чрезмерная сухость кожи и другие тревожные симптомы, то следует обратиться к врачу. Возможно, ваш организм испытывает нехватку нужных витаминов и их нужно пополнять в лекарственных формах», - заключил эксперт.

Ранее известный российский врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал ежедневно съедать 0,5 кг овощей и столько же фруктов, поскольку содержащиеся в них витамины способствуют снижению риска различных заболеваний.