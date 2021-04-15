РИАМО - 15 апр. Для столичных поликлиник закупили около 2 тыс. единиц диагностического оборудования, новая техника приобретена по контрактам жизненного цикла, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Среди приобретенной аппаратуры 1360 аппаратов УЗИ и 589 единиц тяжелой диагностической техники: 216 маммографов, 199 рентгенодиагностических аппаратов и 174 рентгенографических аппарата типа «U-дуга», - уточняется в сообщении.

К настоящему времени в поликлиниках установили уже 585 аппаратов УЗИ, а также восемь аппаратов для проведения рентгеновских исследований.

В рамках контракта жизненного цикла поставщик оборудования обеспечивает его работоспособность в течение всего гарантийного срока эксплуатации. В конечном итоге это позволяет улучшить качество оказываемой пациентам медицинской помощи.

Поликлиника онлайн: как будет работать бесплатная телемедицина в Московском регионе>>