РИАМО - 15 апр. Чтобы весной защититься от простудных заболеваний, необходимо исключить переохлаждение. Об этом РИАМО сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Депздрава Андрей Тяжельников.

«Первое правило весной – не переохлаждаться. Переохлаждение снижает иммунитет. Это часто происходит по причине того, что люди излишне доверяют первому теплу и начинают преждевременно раздеваться. Воздух весной прогревается локально, при ветре происходит резкая смена температур и можно быстро замерзнуть. На такие случаи всегда нужно иметь в запасе, что надеть. Не стоит также садиться на землю, камни, которые еще не прогреты», - сказал Тяжельников.

Он добавил, что самая надежная защита от сезонных заболеваний – это своевременная вакцинация. Особенно это актуально нынешней весной, потому что пандемия коронавируса еще не завершилась. Очень важно вакцинироваться пожилым людям, так как они чаще других переносят заболевание в тяжелой форме.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в Москву пришло тепло, характерное для начала лета. При этом синоптик предупредил, что весной погода переменчива, поэтому не стоит надеяться на то, что непривычное тепло продержится долго.