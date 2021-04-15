РИАМО - 15 апр. Уровень загруженности столичных дорог составляет 4 балла из 10 возможных, вечером дорожная ситуация может ухудшиться до 8 баллов, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время затруднения в движении наблюдаются на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте. Свободно на Волоколамском шоссе, проспекте Маршала Жукова, а также на Кутузовском проспекте.

По информации сервиса «Яндекс.Пробки», на выезде с Симферопольского шоссе на МКАД из-за аварии образовалась многокилометровая пробка.

Также ситуация осложняется из-за дорожных работ. Они ведутся на 82-м, 31-м и 53-м км МКАД, Волоколамском, Дмитровском, Варшавском и Пятницком шоссе, проспекте Мира, а также на Большом Каменном мосту.