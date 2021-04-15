РИАМО - 15 апр. Спецназовец из Бурятии, возглавлявший отделение «Росич», разбился насмерть на аэродроме «Финам» в подмосковном Серпухове из-за нераскрывшегося парашюта, сообщает РЕН ТВ.

Военнослужащий совершал учебный прыжок с парашютом на аэродроме в деревне Большое Грызлово 13 апреля. Почему не раскрылся парашют, пока неизвестно. 30-летний контрактник скончался на месте происшествия.

«Командование и личный состав Росгвардии выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью военнослужащего. Его родным и близким будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», - сказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По его словам, сотрудник прошел тщательный инструктаж, парашют был уложен согласно инструкции. Сейчас ведомство проводит проверку, выясняется причина несчастного случая.

Отряд «Росич» базируется в Ростовской области и находится в ведении Росгвардии. Отряд участвовал в сотнях военных операций, в том числе в Чечне.