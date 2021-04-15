РИАМО - 15 апр. Еще восемь спортивных комплексов общей площадью более 46,6 тыс. кв. м с бассейнами и игровыми площадками построят в Москве, сообщается на официальном сайте столичного градоначальника.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, восемь земельных участков для возведения спортивных комплексов реализовали на городских торгах с начала 2021 года.

«Земельные участки для строительства физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов) были выставлены на городские аукционы, по пяти из них уже заключены договоры аренды: три появятся в ТиНАО, еще по одному — в САО и ВАО», — говорится в сообщении.

Инвесторы заключили с городом договора аренды на 49 лет. У них есть год с момента подписания договора, чтобы построить спортобъект.

В настоящее время заканчивается прием заявок на реализацию еще одного земельного участка на юго-западе столицы.