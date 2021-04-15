РИАМО - 15 апр. В Москве в школах и детских садах больше не будут требовать бумажную справку о болезни ребенка, такой подход значительно облегчит работу столичных учителей и классных руководителей, сообщила РИАМО директор школы №1298 «Профиль Куркино» Вера Агибалова.

Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что в столице все справки по болезни ребенка будут загружать сразу в МЭШ, поэтому приносить бумажный документ в школу или детсад больше не нужно.

«Для школы возможность оперативного получения информации об обращении ребенка к врачу через электронный журнал значительно облегчает работу и классного руководителя, и всех учителей. Теперь нет необходимости в ручном режиме обзванивать родителей для получения информации о причине отсутствия ребенка — электронный журнал своевременно обеспечит педагогов информацией», – сказала Агибалова.

По ее словам, раньше на все процедуры уходило время, очень ценное при работе с детьми.

«Что касается родителей, теперь мне, как маме, нет необходимости заботиться о бумажных справках для подтверждения болезни, как и о том, будет ли знать учитель физкультуры, например, что ученик освобожден от занятий спортом. Это удобно», – добавила педагог.

Она подчеркнула, что интеграция ЕМИАС и МЭШ является гарантированным ростом надежности московской школы.

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