РИАМО - 15 апр. Рабочие приступили к ремонту столичных дорог, всего планируется отремонтировать 2,8 тыс. объектов площадью свыше 23 млн кв. м, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«С установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по ремонту асфальтобетонных покрытий», - сказал Бирюков.

Он добавил, что дорожную сеть в столице ремонтируют каждый год. Качество столичных дорог должно соответствовать установленным нормативам. Со временем на дорогах возникает колейность, негативно влияющая на безопасность участников дорожного движения.

Также негативно на эксплуатации дорог сказываются высокая интенсивность движения и резкие перепады температуры.

В этом сезоне планируется провести фрезирование и укладку асфальта на некоторых участках МКАД, ТТК и Садового кольца. Кроме того, будут отремонтированы участки Варшавского шоссе (от Большой Тульской улицы до МКАД), Каширского шоссе (от тоннеля на Варшавском шоссе до улицы Маршала Захарова), улицы 1905 года (от Беговой улицы до Мантулинской улицы), проспекта Академика Сахарова (от Садово-Спасской улицы до Каланчевской улицы) и так далее. Все работы планируют завершить к октябрю.

Названы московские дороги, которые отремонтируют этим летом>>