РИАМО - 14 апр. Теплая погода в Москве в среду побила рекорд 14 апреля 1962 года, воздух в столице прогрелся до плюс 22,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве рекорд температуры за всю метеоисторию для 14 апреля составил плюс 22,1 градуса, что на 1,3 градуса выше предыдущего максимума 1962 года!» - написал Тишковец в Instagram.

Ранее синоптики сообщили, что минувшая ночь стала самой теплой в Москве с начала года. В городе зафиксировали плюс 11,6 градуса.

Погода в Москве бьет рекорд по теплу второй день подряд.