РИАМО - 14 апр. Продолжается сотрудничество Минобороны РФ и правительства Московской области по передаче федеральной земли и имущественных комплексов бывших военных городков, с начала 2021 года в региональное имущество поступило более 126,5 га земли и 84 объекта недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«С начала 2021 года благодаря совместной работе Минмособлимущества с коллегами из Минобороны Российской Федерации в собственность муниципалитетов и Московской области переданы 126,5 га земли и 84 объекта недвижимости на территории 7 городских округов Подмосковья. Это как социальные объекты, так и инфраструктура», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Например, в Пушкинском городском округе 3,85 га с общежитием и казармой в микрорайоне Мамонтовка передали под хозяйственные нужды. В ЗАТО Восход солдатский клуб с землей в поселке Восход переоборудуют в местный ДК. В Серпухове региону отдали участок площадью 0,34 га.

В Солнечногорске, Мытищах, Балашихе и Истре бывшая военная собственность поможет решить социальные задачи. В Солнечногорске - 25,1 га и 29 объектов недвижимости, в Мытищах - 8,15 га и 12 объектов недвижимости, в Балашихе - земельный участок с 7 объектами недвижимости, а в Истре - 88,3 га и 33 объекта недвижимости.

В 2020 году из федеральной собственности переданы почти 559 объектов недвижимости. Среди них 440 квартир и 250 га земли в 19 городских округах Московской области.

По словам заместителя председателя правительства Московской области - министра экологии и природопользования региона Андрея Разина, сотрудничество с Минобороны РФ ведется с 2012 года.