РИАМО - 14 апр. Жильцы девятиэтажного дома в подмосковных Химках, чьи квартиры были повреждены в результате хлопка газа, получат компенсации, сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин.

«Депутаты поддержали предложение о выплате компенсаций жильцам квартир, пострадавших при взрыве на Зеленой улице. Проголосовали единогласно. Выплаты должны получить все собственники квартир. А не только зарегистрированные», - написал Волошин в Instagram.

ЧП произошло в квартире жилой девятиэтажки на Зеленой улице 19 марта. В результате хлопка газа погибли четыре человека, есть пострадавшие. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял оказание помощи жильцам дома под личный контроль.

По решению региональных властей семьи погибших при взрыве получат по 1 млн рублей. Выплаты жильцам, получившим травмы, составляют от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Совместно с Фондом капитального ремонта Московской области разработана дорожная карта по восстановлению дома. Согласной ей, жильцы смогут вернуться в свои отремонтированные квартиры в конце августа.

Видео пожара в жилом доме в Химках, где произошёл взрыв>>