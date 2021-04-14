РИАМО - 14 апр. В бюджет Подмосковья с 2016 года поступило 35,6 млн рублей налогов после вовлечения в налогооборот 9,3 тыс. объектов самовольного строительства, сообщает пресс-служба Московской областной думы.

С начала 2021 года земельные инспекторы зафиксировали 48,8 тыс. построек, законность которых предстоит проверить. Инструкции по регистрации выдали хозяевам 6,4 тыс. объектов.

«В своей работе инспекторы используют программу «Проверки Подмосковья», куда загружается информация об участках с объектами, которые могут быть не зарегистрированы», - сообщает пресс-служба.

Для большей автоматизации и сокращения времени осмотра участка в среднем на 40% инспекторы планируют дорабатывать приложение. Для этого требуется разработать функции облачной электронной подписи, автоматизировать процессы направления писем заявителям через личный кабинет на Региональном портале государственных услуг.

Также планируется автоматизировать работу и контроль за выполнением дорожных карт и проводить аналитику результатов работы в Региональной географической информационной системе Московской области (РГИС МО).

В 2016 году в Подмосковье стартовал проект по выявлению незарегистрированных домов и построек и оказанию помощи собственникам в их оформлении.