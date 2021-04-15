РИАМО - 15 апр. В четверг, 15 апреля, в 10:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского.

Встреча министра с журналистами приурочена к периоду подготовки и начала весенней посевной кампании и ярового сева в Московской области.

В ходе мероприятия планируется осветить следующие вопросы:

⁃ каковы особенности весенне-полевых работ 2021 года?

⁃ Как на урожай может повлиять погода?

⁃ Каковы объемы ярового сева?

⁃ Насколько к посевной готова сельхозтехника?

⁃ Какие меры поддержки аграриев действуют в Подмосковье?

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).

Аккредитация:

+7 906 742-50-82 (Елена Другова)

+7 (968) 766-21-18 (Мария Дмитриева)

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям. С собой просьба иметь маску.