РИАМО - 15 апр. Торжественная церемония открытия поискового сезона «Вахта памяти – 2021» состоится в музейном комплексе «Дорога памяти» в подмосковном парке «Патриот» в четверг, сообщает пресс-служба Главного управления по социальным коммуникациям региона.

«Вахта памяти» – одно из важнейших мероприятий по сохранению исторической памяти. В Московской области в поисковое движение вовлечено более 2,5 тыс. человек», – сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

Она уточнила, что ежегодно поисковики поднимают из земли неизвестных бойцов, многие из которых до сих пор числятся пропавшими без вести. Министр отметила, что в прошлом году было найдено 463 воина, установлены имена 26 из них.

«Важно, что удается не только узнать имена, но и спустя 75 лет после окончания войны найти потомков погибших красноармейцев», - добавила Швелидзе.

По ее словам, в четверг еще проведут круглый стол для руководителей поисковых отрядов, а молодежь сможет посетить музейный комплекс «Дорога Памяти» и Главный храм Вооруженных сил РФ.

В церемонии открытия примут участие министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе, замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Виктор Мисковец, военный комиссар Подмосковья полковник Алексей Астахов, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, юнармейцы и руководители военно-патриотических клубов региона.

Мероприятие проведут с соблюдением всех требуемых мер предосторожности.