РИАМО - 14 апр. Комитет Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма предложил установить налоговые каникулы для впервые зарегистрированных ИП в гостиничной сфере, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Участники заседания предложили рассмотреть возможность внедрения такой меры в Московской области. Соответствующая инициатива направлена в министерство экономики и финансов Московской области»,- сообщает пресс-служба.

По прогнозам Мособлдумы, по упрощенной схеме налогообложения (УНС) в 2021 году в консолидированный бюджет Московской области поступит 49 млрд рублей. В случае предоставления пониженных ставок сумма может уменьшиться до 27 млрд рублей. В 2020 году в бюджет Подмосковья таким образом поступило 38,2 млрд рублей.

УСН ориентирован на поддержку малого и среднего бизнеса. Налог на доход без учета расходов составляет от 1 до 6%, а на чистый доход – 5-15%. На конец 2020 года в Подмосковье насчитывалось 354 611 хозяйствующих субъектов, которые в большинстве применяли УСН.

Также для социально важных сфер действуют налоговые каникулы и ставка в 0%. Сейчас в Подмосковье продлили налоговые каникулы и льготную ставку для 49 видов деятельности.