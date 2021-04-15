РИАМО - 15 апр. Пешеходный мост между старой и новой территориями Московского зоопарка будет временно закрыт с 15 по 30 апреля, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

Проход посетителей организуют по наземному переходу через Большую Грузинскую улицу.

Ширину пешеходного моста в зоосаде увеличат в два раза после реконструкции.

На новой территории посетители зоопарка смогут познакомиться с северными морскими котиками. Там же располагается «Остров зверей» с волками, медведями, гиенами, тиграми, шакалами.

Еще на новой территории находится павильон «Бабочки тропиков», где помимо насекомых, временно проживают пеликаны и бакланы.