РИАМО - 15 апр. С четверга все жители России, которые прибывают на территорию страны из-за границы любым видом транспорта, обязаны в течение трех дней сдать тест на коронавирусную инфекцию, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ранее данное правило распространялось только на тех, кто прилетал в страну на самолете.

В течение трех календарных дней с прибытия в Россию гражданам обязательно следует пройти лабораторное исследование на Covid-19 методом ПЦР и разместить информацию о результатах на портале госуслуг.

До получения результатов теста всем прибывшим в РФ следует соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.

Всего в стране с начала пандемии зафиксировано 4 666 209 случаев коронавирусной инфекции, скончались 104 тыс. человек, у которых был положительный результат теста на Covid-19. Врачи вылечили 4 291 223 человека.