РИАМО - 15 апр. Россия до 1 июня приостановила авиасообщение с Турецкой Республикой и Объединенной Республикой Танзания из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в этих странах, сообщается на сайте Федерального агентства по туризму.

«Обменять путевку, купленную в Турцию или Танзанию, на поездку по России, как и по другим открытым странам, можно по согласованию туриста с туроператором», - говорится в сообщении.

Ростуризм и Общероссийский народный фронт запустили для российских туристов горячую линию: 8-800-200-34-11. В голосовом меню по номеру следует нажать цифру «2». На все возникшие вопросы по ограничению авиасообщения ответят волонтеры в рамках общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Звонок на горячую линию бесплатный. Она будет работать с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Также по телефону: +7-495-018-64-11 можно обратиться за помощью и ответами на возникающие в связи с ограничением полетов вопросы. Звонок также бесплатный. Позвонить можно с 09:00 до 21:00.