РИАМО - 14 апр. В столице начал работать виртуальный тур по машинам скорой помощи, горожане смогут узнать, что такое инфузомат, шприцевой насос и капнограф, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«Главная цель нашего виртуального проекта заключается в том, чтобы наглядно показать и рассказать жителям столицы, что машины московской скорой помощи оснащены всем необходимым для спасения жизни горожан», — сказал главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Николай Плавунов.

Он отметил, что тур может быть полезен не только горожанам, которых интересуют вопросы здравоохранения, но и будущим студентам медицинских университетов или колледжей.

Проект приурочен ко Дню работника скорой помощи, который с прошлого года в России отмечают 28 апреля.