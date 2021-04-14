РИАМО - 14 апр. В Москве ограничат движение транспорта 23-24 апреля из-за передислокации военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади, сообщается на сайте столичной Госавтоинспекции.

Технику перевезут из подмосковного полигона Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в столице 24 апреля с 04:00 до 07:00.

Движение ограничат по 1-му, 2-му и 3-му Силикатному проезду, Звенигородскому шоссе в сторону улицы Мневники, проспекту Маршала Жукова от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения.

Нельзя будет проехать также по улице Народного Ополчения от улицы Мневники до Карамышевской набережной, Карамышевскому мосту в сторону улицы Мневники, улице Крылатской от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники, улице Нижние Мневники от улицы Крылатской до улицы Мневники в сторону улицы Мневники.

С 22:00 23 апреля до 02:00 24 апреля возможно перекрытие движения транспорта по мере прохождения колесной техники по внутренней стороне МКАД от Минского до Рублевского шоссе, по Рублевскому шоссе, Осенней улице, Крылатской улице и улице Нижние Мневники.

Водителей попросили быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения.