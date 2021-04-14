РИАМО - 14 апр. Пациентам после некоторых операций, в том числе после трансплантации костного мозга, следует временно отказаться от авиаперелетов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Такую рекомендацию дал хирург-онколог Иван Карасев. Он отметил, что таким пациентам не следует совершать авиаперелеты в течение двух-шести месяцев после хирургического вмешательства.

«Организм человека еще находится в иммуносупрессорном состоянии, поэтому риск возникновения инфекции сильно возрастает», — сказал врач.

Не рекомендует доктор летать и тем, кто перенес тромбоцитопению, удаление лимфоузлов или операции на молочных железах.

Врач также рассказал, что люди с низким гемоглобином или анемией могут начать задыхаться на борту. Поэтому им лучше воздержаться от полетов.