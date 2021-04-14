РИАМО - 14 апр. Работа компании Mastercard продолжится на территории России без изменений, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что нельзя исключать ограничение использования платежных систем Visa и MasterCard для граждан РФ.

«Mastercard продолжает свою работу в России. Мы ведем бизнес в России более 20 лет, и сейчас россияне пользуются более 100 млн карт Mastercard, выпущенных российскими банками», - отметил глава Mastercard в России Алексей Малиновский.

По его словам, Центробанк России признал Mastercard социально значимой платежной системой.

Представители компании Visa рассказали РБК, что система продолжает работать. Они напомнили, что в России Visa присутствует свыше 30 лет.