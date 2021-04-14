РИАМО - 14 апр. Интеллектуальная транспортная система мониторинга и управления движением «Умная дорога» позволит примерно на 15% повысить интенсивность движения в Подмосковье, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Умная дорога», — это наше будущее, наша перспектива. Эти решения на сегодняшний момент не имеют стандартного воплощения, мы применительно к Московской области их пробуем и по итогам прошлого года уже получили неплохой результат», - сказал Гержик в эфире «Радио 1».

Эксперименты показали, что онлайн-управление светофоров позволяет повысить интенсивность движения до 15%. Таким образом, пробки уменьшаются.

По словам Гержика, в следующем году на территории Московской области планируют установить линии наружного освещения до 150 км. Кроме того, построить не менее 300 км тротуаров – это рекордное число.

В 2020 году из-за распространения Covid-19 было построено около 27 км тротуаров, планируется вернуть объем позапрошлого года и возместить потери, связанные с необходимостью бороться с пандемией.

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