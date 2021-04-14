РИАМО - 14 апр. Уголовное дело в отношении жительницы Подмосковья, которая выбросила трехмесячного ребенка своей знакомой из окна 13 этажа, направят в Московский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

«Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летней жительницы Московской области. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)», - говорится в сообщении.

В декабре прошлого года под окнами многоквартирного дома на улице Летчика Ульянина в новой Москве нашли тело грудного ребенка с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты.

Было установлено, что знакомая семьи, находясь в гостях, взяла трехмесячную девочку и выбросила с 13 этажа, пока мама малышки вышла в другую комнату.

Женщина рассказала, что сделала так из-за конфликта с матерью девочки, а затем сообщила, что у нее было обострение психического расстройства.

Обвиняемой провели стационарную психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала, что женщина симулировала болезнь.

Женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.