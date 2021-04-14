РИАМО - 14 апр. Росстат сообщил, что по итогам прошлого года число бедных в стране уменьшилось, сейчас их количество составляет 12,1% (17,8 млн человек), пишут «Ведомости».

Речь идет о тех жителях, чей месячный доход составляет меньше величины прожиточного минимума.

В 2019 году этот показатель находился на уровне 12,3%, что было эквивалентно 18,1 млн граждан.

В четвертом квартале прошлого года за чертой бедности находилось 9,2% россиян (13,5 млн человек). Между тем, по данным Росстата, с января по сентябрь уровень бедности был равен в 13,3%.

В конце прошлого года величина прожиточного минимума в России составила 11 329 рублей. А минимальный размер оплаты труда составлял 12 130 рублей.