РИАМО - 14 апр. На всех комплексах гидротехнических сооружений в Московской области провели комплекс мер для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский посетил одно из крупнейших гидротехнических сооружений региона, находящееся на озере Сенеж в Солнечногорске. Он проверил работы основных объектов в паводковый период.

«Сенежский гидроузел является основным регулятором стока из водохранилища озера. Водосборная площадь объекта составляет 69,2 кв. км. Полезный объем озера позволяет осуществлять сезонное регулирование стока в интересах водопользователей», - говорится в сообщении.

В предпаводковый период на гидроузле провели мероприятия по ликвидации ледовых заторов и очистке дренажных сооружений. Кроме того, был снижен уровень водохранилища, создан резерв запасов материалов для ликвидации возможных аварийных ситуаций.

«По результатам комиссионных обследований состояние гидротехнических сооружений на озере Сенеж исправно и готово к пропуску», - отметил Велиховский.

Он подчеркнул, что силами Московской областной аварийно-восстановительной службы на всех 77 комплексах гидротехнических сооружений региона проведен комплекс мер для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, снижения их негативного воздействия и минимизации возможных последствий паводка.

Специалисты также провели противополоводные мероприятия на территории торфяников в Подмосковье.

На сегодняшний день сформирован нештатный противопаводковый отряд в составе 100 человек, приведены в готовность 26 единиц спецтехники и 11 единиц насосного оборудования.

При проведении мониторинга за местами подтопления постоянно порисходит информационный обмен данными с территориальными подразделениями МЧС и «Мособлпожспаса».