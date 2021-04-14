РИАМО - 14 апр. Органы соцзащиты навестили семью, в которой ранее сообщалось об избиении 9-летнего мальчика матерью, сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Ранее появилась информация, что мальчика избила его мать. Ребенок получил травмы мягких тканей. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

«Как только стало известно о случившемся, сотрудники соцзащиты навестили семью и проверили условия проживания ребенка. В доме созданы условия для воспитания и развития несовершеннолетнего», - говорится в сообщении.

Семье предложена необходимая поддержка. После того, как мальчика выпишут, будет определен индивидуальный план работы с семьей.