РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 апр. Всероссийский турнир по боксу памяти заслуженного тренера СССР, героя Великой Отечественной войны Виталия Островерхова среди юношей 13-14 лет завершился в среду в Люберцах, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В финальных боях 36 сильнейших юных боксеров из 18 регионов России боролись за лидерство на XXVI всероссийском открытом турнире и право выступить на первенстве России от Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак», которое состоится в мае в Анапе. В борьбе определись 18 победителей в разных весовых категориях», - пояснил Ружицкий.

От РФСО «Спартак» боксеры традиционно получили специальные призы в номинациях: «За лучшую технику», «За волю к победе», «За самый красивый бой».

Всего в турнире поучаствовали 214 боксеров из 29 субъектов РФ. Городской округ Люберцы на соревнованиях представляли 15 спортсменов КСШОР.

В течение многих лет Виталий Островерхов занимал должность старшего тренера центрального совета добровольного спортивного общества «Спартак», долгие годы возглавлял Федерацию бокса Москвы, был первым директором люберецкой школы бокса «Спартак».