РИАМО - 14 апр. Специалисты «Мосприроды» наблюдают, как животные лесопарков столицы выходят из зимней спячки, среди них - ежи, лягушки и насекомые, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«Первых проснувшихся ежей заметили в лесопарке «Кусково». В зимней спячке они провели около полугода. Холодный период ежи проводят в укрытиях – неглубоких норах или под валежником, и обычно спят до весны, свернувшись в клубок», - сообщает пресс-служба.

Ежи начинают просыпаться, когда температура воздуха стабильно прогревается до плюс 10-12 градусов. Просыпаются они с сильным аппетитом и направляются наверстывать потраченные калории. Ежи хищники и питаются беспозвоночными, а иногда и мелкими позвоночными.

Москвичей просят не беспокоить ежей, когда они встречаются на природной территории. Не стоит гладить их, пытаться взять в руки и кормить. Еж может укусить и быть переносчиком болезней, опасных для человека.

Лягушки тоже начали просыпаться. Их видели в природно-историческом парке «Тушинский». Лягушки впадают в зимний анабиоз в незамерзающих прудах и ручьях, где есть достаточно кислорода. Жабы предпочитают зарываться под землю или под толстый слой листьев.

Насекомых в Москве стали замечать еще в марте. Зимнему комару (Trichocera hiemalis) снег не был помехой. А недавно проснулись бабочки. Большинство из них переносят зиму в состоянии гусениц и куколок. Однако крапивницы и лимонницы впадают в спячку во взрослом состоянии. Первые проснулись крапивницы – пестрые бабочки с кирпично-красными крыльями, которые могут питаться крапивой, а следом за ними желтые лимонницы.

Посетители лесопарков также уже заметили божьих коровок. Ранней весной появляются и шмели. За счет жужжания они могут поднимать температуру тела до 40 градусов, поэтому этот вид распространился далеко на север вплоть до Новой Земли.

Еще на пасеках «Мосприроды» первые вылеты совершили пчелы. Зимой они не впадают в спячку, но и не покидают улей, чтобы обогреть матку и друг друга. Если рой хорошо пережил зиму, то пчелы совершают первые вылеты большим коллективом с синхронным гудением.