РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 апр. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов проверил качество установки счетчиков на воду в детском саду №8 компенсирующего вида «Крепыш», сообщили в пресс-службе депутата.

«Ко мне обратились родители, которые водят ребятишек в детский сад за содействием в установке прибора учета воды. Вместе со специалистами Балашихинского водоканала проработали вопрос. Прибор учета установлен. Рад, что совместными усилиями решили вопрос», - сказал Ефимов.

Заведующая детским садом Виталия Иванова поблагодарила депутата за оперативную помощь. По ее словам, учреждение уже экономит немалые суммы, которые направляет на развитие.

В ходе рабочего визита в детский сад парламентарий также осмотрел группы и территорию учреждения и обсудил с педагогами социальные инициативы жителей, которые продвигает Движение общественной поддержки «Балашиха стремительно растущий город» во главе с лидерами движения – председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым и депутатом Вячеславом Фомичевым.

«Все социальные инициативы, сбор которых продолжается, будут размещены на сайте https://balashiha-srg.ru/. Прошу вас заходить на сайт и голосовать за проекты, которые важно реализовать в первую очередь», - подчеркнул Ефимов.

По завершению встречи депутат поблагодарил коллектив «Крепыша» за работу и вручил педагогам награды Мособлдумы.