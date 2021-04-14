РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 апр. В Балашихе вручили почетные грамоты победителям конкурса на лучший проект по созданию социальной рекламы антинаркотической направленности, всего в адрес конкурсной комиссии было направлено 30 материалов, из них 22 видеоролика, четыре буклета и три макета, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Итоги конкурса по созданию социальной рекламы антинаркотической направленности подвели сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» совместно с членом Общественного совета при МУ МВД Анатолием Филипповым в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической акции «Дети России».

Жюри выбрало победителей в трех номинациях – «За лучший буклет социальной рекламы антинаркотической направленности», «За лучший видеоролик», «За лучший макет социальной рекламы».

Победителями стали Мария Брылева, ученица гимназии №5, творческая группа Совета старшеклассников школы №21 и Дарья Орлова, ученица школы №10 Балашихи.

В завершение мероприятия участникам были вручены почетные грамоты, полицейские пожелали детям творческих успехов и хорошей учебы.