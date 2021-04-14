РИАМО - 14 апр. Специалисты зафиксировали высокий уровень содержания аллергенов в воздухе Москвы и Подмосковья, среди них преобладает пыльца вяза, следует из данных сайта Allergotop.

Ранее жителей предупредили о пыльцевом дожде, то есть повышенной концентрации в воздухе таких аллергенов, как пыльцевые зерна растений.

В среду в регионе сохраняется неблагоприятный аллергофон. Уровень пыления вяза оценивается как высокий; ольхи, орешника и ивы - средний.

Как отмечают специалисты, в среднем пыление вяза начинается 15-17 апреля и составляет около 17 дней. Ольха начинает пыление 30 марта – 1 апреля, оно продолжается в среднем 25-26 дней.

Пыльца орешника появляется в воздухе примерно 1-2 апреля и находится там около 20 дней. Начало пыления ивы в среднем приходится на 15-17 апреля и продолжается около 35 дней. При этом эксперты подчеркивают, что фактический период пыления растений зависит от текущих метеоусловий.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что воздух в Москве стал очень сухим и пыльным, как в пустыне. Вкупе с антициклональной погодой это негативно сказывается на экологической ситуации в городе - в воздухе выросла концентрация загрязняющих веществ.

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