РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 апр. В среду около Алексеевского пруда в национальном парке «Лосиный остров» в Балашихе провели учения по предупреждению и ликвидации ЧС в случае паводков и природных пожаров, в ходе мероприятия проверена готовность сил и средств городского округа к прохождению пожароопасного периода, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В тренировке приняли участие представители министерства природы России, лесной охраны заповедника «Лосиный остров», центра «Лесхоз», МЧС России, Ногинского теруправления «Мособлпожспас», аварийно-спасательных служб, управляющие компании. Так, УК «Квартал» и «Пик-Комфорт» сымитировали перекачку воды через гидротехническое сооружение в случае подъема воды в водоеме.

«По легенде учений, была обнаружена термоточка в лесу. Информация прошла через Единую дежурно-диспетчерскую службу. К месту возгорания отправили экстренные оперативные службы или пожарные подразделения Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона», - сказал начальник управления городского Центра по делам ГО и ЧС Михаил Аксенов.

Он добавил, что в ходе учений они проверили готовность сил и средств оперативного штаба, посмотрели, какие есть недостатки, что нужно доработать перед началом противопожарного режима. Кроме того, в Балашихе окончательно не закончился паводковый период, который начался в апреле, но уже возникает угроза пала травы и возгораний.

Цель Всероссийских командно-штабных учений - совершенствовать навыки руководства при ликвидации чрезвычайных ситуаций, отработать вопросы работы оперативного штаба, тыла и связи на пожаре и при весеннем половодье, взаимодействие пожарных подразделений с инженерно-техническими работниками объекта, а также приемы и способы тушения пожаров и ликвидации ЧС, связанных с половодьем, совершенствование физической подготовки и морально-волевых качеств личного состава противопожарной службы.