РИАМО - 14 апр. Станислава Ахмедова признали виновным в нападение на полицейского на несанкционированной акции в центре столицы 23 января, суд вынес ему приговор, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Приговором суда Ахмедову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказала Иванова.

Следствием и судом было установлено, что 23 января 2021 года Ахмедов принимал участие в несогласованной акции около Пушкинской площади. Мужчина нанес находившемуся при исполнении полицейскому не менее трех ударов ногой в область головы и туловища, а затем скрылся.

Его личность установили, злоумышленника задержали. В ходе допроса Ахмедов полностью признал свою вину и раскаялся в совершенном.

В рамках расследования специалисты провели большой объем следственных и процессуальных действий, в том числе обыски по месту жительства задержанного.